Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir"

-"Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik. uzmanlar rapor getirsin. Trump "evet" diyor, başka kurumlar hayır diyor"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA