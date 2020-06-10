Bakan Albayrak'tan, Yargıtay Başkanı Akarca'ya 'hayırlı olsun' ziyareti HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yargıtay Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Akarca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yargıtay Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Akarca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA