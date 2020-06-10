Bakan Albayrak'tan, Yargıtay Başkanı Akarca'ya 'hayırlı olsun' ziyareti
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Bakan Albayrak'tan, Yargıtay Başkanı Akarca'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yargıtay Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Akarca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan, Yargıtay Başkanı Akarca'ya 'hayırlı olsun' ziyareti
10.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:02

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yargıtay Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Akarca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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