Bakan Albayrak'tan, 'teşekkür' paylaşımı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyaya gelen 4'üncü çocuğu Hamza Salih için mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyaya gelen 4'üncü çocuğu Hamza Salih için mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra- Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih dünyaya gözlerini açtı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah (cc) evlat isteyenlere bu e?siz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA