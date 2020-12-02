Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
02.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:49
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti. Görüşmeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı