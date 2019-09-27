Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret

27.09.2019 17:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki personelle bir araya geldi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA