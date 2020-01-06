Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü

06.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA