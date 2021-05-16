'Baht Oyunu' yaz ekranında romantik komedi fırtınası estirecek!

Eğlenceli hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile öne çıkan 'Baht Oyunu'nun çekimleri son derece eğlenceli bir ortamda devam ediyor.

Eğlenceli hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile öne çıkan 'Baht Oyunu'nun çekimleri son derece eğlenceli bir ortamda devam ediyor. İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve yaz ekranının fenomen dizisi olacağının sinyallerini veren 'Baht Oyunu' çok yakında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. 'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

'Baht Oyunu' yakında Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet