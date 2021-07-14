Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 5. bölümü ile ekranlara gelen Baht Oyunu son bölüm fragmanı! Baht Oyunu hangi gün? Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı!

Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümü 27 Temmuz Salı günü yayınlanacak. Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı!

BAHT OYUNU OYUNCULARI

İdris Nebi Taşkan (Rüzgar),

Aslı Sümen (Tuğçe),

Hande Subaşı (Nergis),

Funda İlhan (Belma),

Tuğba Çom Makar (Yasemin),

Anıl Çelik (Ali),

Ozan Dağgez (Evren),

İrem Yüksel (Selin),

Emrah Ben (Aslan),

Suğdem Gözalır (Pırıl),

Azra Aksu (Elif)

Altan Erkekli (Zafer)' dir.

BAHT OYUNU HANGİ GÜN?

Baht Oyunu, 15 Haziran Salı 2021 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında başladı. Baht Oyunu her Salı, ekranlarda olacaktır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Baht Oyunu 13 Temmuz Salı yayınlanan 5. Bölümde Bora, Ada ve Rüzgar'ın sürekli bir arada olmasından fazlasıyla rahatsız oluyor. Rüzgar'ın Ada'yla konuşmak isteme çabaları ve Bora'nın da ikiliyi görmesi kuşkulandırıyor. Bora da her fırsatta Ada'yı ya yanına çağırır ya da iş vererek Rüzgar'dan uzaklaştırır.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE