Baht Oyunu oyuncuları kimler? Başrolde hangi oyuncular var? Baht Oyunu dizisi oyuncu kadrosu, karekterleri ve gerçek isimleri!

Yeni dizi Baht Oyunu oyuncuları kimler merak edildi. Baht Oyunu dizisi Kanal D'de 15 Haziran Salı günü başlıyor. Dizinin oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu karakterleri kimler? Baht Oyunu başrollerinde hangi oyuncular var? Baht Oyunu oyuncularının gerçek isimleri ve yaşları nelerdir?

Baht Oyunu dizi oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu'nda hangi karakterler yer alacak? Baht Oyunu kimler rol alacak? Başrolleri kim? Baht Oyunu karakterleri kimlerdir?

BAHT OYUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi 15 Haziran 2021 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacaktır.

Baht Oyunu, ARC Film imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer almaktadır.

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan Baht Oyunu, 15 Haziran Salı akşamı saat 20: 00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Genç yıldızlar ile usta isimlerin bir arada olduğu kadrosu, renkli hikayesi, ilgi çekici karakterleri ile öne çıkan dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

BAHT OYUNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLERDİR?

Aytaç Şaşmaz - Bora

Cemre Baysel - Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen - Tuğçe

İdris Nebi Taşkan - Rüzgar

Hande Subaşı

Tuğba Çom Makar - Nergis

Funda İlhan

Ozan Dağgez - Evren

BAHT OYUNU BAŞROLLERİNDE KİMLER VAR?

Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Hande Subaşı gibi isimler yer alıyor.

BAHT OYUNU İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 1. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı yeni dizisi "Baht Oyunu" Salı Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi "Baht Oyunu" yakında Kanal D'de! Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Baht OyunuSalı 20.00'de Kanal D'de başlıyor!