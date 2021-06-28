Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu hangi gün, saat kaçta?
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Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu hangi gün, saat kaçta?

Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu hangi gün, saat kaçta?
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Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu' nun başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer almaktadır. Peki, Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu hangi gün, saat kaçta?

3. bölümü ile ekrana gelecek Baht Oyunu Kanal D'nin sevilen dizileri arasında. Peki, Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu hangi gün, saat kaçta?

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu' nun başrollerinde Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada) gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise;

İdris Nebi Taşkan (Rüzgar),

Aslı Sümen (Tuğçe),

Hande Subaşı (Nergis),

Funda İlhan (Belma),

Tuğba Çom Makar (Yasemin),

Anıl Çelik (Ali),

Ozan Dağgez (Evren),

İrem Yüksel (Selin),

Emrah Ben (Aslan),

Suğdem Gözalır (Pırıl),

Azra Aksu (Elif)

Altan Erkekli (Zafer)' dir.

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baht Oyunu dizisi İstanbul'da çekilmekle birlikte bazı sahneleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan dizi platosunda çekilmekte.

BAHT OYUNU 3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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