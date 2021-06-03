Baht Oyunu'nun jenerik şarkısı büyük ilgi görüyor
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Baht Oyunu'nun jenerik şarkısı büyük ilgi görüyor

Baht Oyunu'nun jenerik şarkısı büyük ilgi görüyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aslı Demirer'in, Baht Oyunu için hazırladığı jenerik şarkısı, Baht Oyunu oyuncularının kamera arkası görüntülerinden oluşan klibiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aslı Demirer'in, Baht Oyunu için hazırladığı jenerik şarkısı, Baht Oyunu oyuncularının kamera arkası görüntülerinden oluşan klibiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Jenerik müziği ve klibi yorum yağmuruna tutuldu.

 Aslı Demirer şarkının hazırlık sürecini ve duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "Afili Aşk'ın şarkısı çok sevilmişti. Yapım şirketimiz ARC, bizden yine dizinin ruhunu yansıtan, sıcak, samimi ve çarpıcı bir şarkı istedi. Daha önceden birbirimizi tanımamızın getirdiği bir güven ortamı da vardı tabii. O açıdan çok zevkle çalıştık diyebilirim. Baht Oyunu'nun enerjisine, dokusuna uygun sözler ve melodiler yakaladığımızı düşünüyorum. Bu hikayenin bir parçası olmak çok güzel. Umarım izleyici de bizim kadar sever."

 Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak..

 'Baht Oyunu', ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20: 00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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