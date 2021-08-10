'Baht Oyunu'nda Ada ve Bora arasında sular durulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Baht Oyunu'nda Ada ve Bora arasında sular durulmuyor

'Baht Oyunu'nda Ada ve Bora arasında sular durulmuyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yeni bölümde Ada'nın şirketten ayrılma kararıyla ikili arasında ipler iyice gerilmişken, Ada, şirkete dönmek için Rüzgar aracılığıyla Tuğçe ile bir anlaşma yapacak.

Yeni bölümde Ada'nın şirketten ayrılma kararıyla ikili arasında ipler iyice gerilmişken, Ada, şirkete dönmek için Rüzgar aracılığıyla Tuğçe ile bir anlaşma yapacak. Ada'yı yeniden ofiste gören Bora, ona bir ders vermek için imkansız bir görev verecek.

Ünlü popçu Kuzey Batı ile röportaj yapması istenen Ada, Kuzey Batı'yı ikna edip ofise getirince ortalık karışacak. Ada'dan hayli etkilenen Kuzey Batı'nın tavırları Bora'yı rahatsız edince, iki erkek arasındaki gerilim ortalığı fena karıştıracak.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Deniz Akkaya İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Baht Oyunu'nda Ada ve Bora arasında sular durulmuyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:21:37. #1.16#

title