Baht Oyunu hangi kanalda? Baht oyunu 3. bölüm ön izleme izle!
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Baht Oyunu hangi kanalda? Baht oyunu 3. bölüm ön izleme izle!

Baht Oyunu hangi kanalda? Baht oyunu 3. bölüm ön izleme izle!
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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı Baht oyunu 3.bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Baht Oyunu hangi kanalda? Baht oyunu 3. bölüm ön izleme izle! Baht oyunu ne zaman?

Proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi "Baht Oyunu" saat kaçta? Baht Oyunu oyuncuları! Baht Oyunu hangi kanalda? Baht oyunu 3. bölüm ön izleme izle!

BAHT OYUNU NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Baht Oyunu, 29 Haziran Salı 2021 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak. Dizi her Salı Kanal D ekranlarında.

BAHT OYUNU KONUSU

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan Baht Oyunu, 15 Haziran Salı akşamı saat 20: 00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

BAHT OYUNU 3. BÖLÜM ÖN İZLEME

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