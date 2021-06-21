Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in özel hayatı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, sevgilisinden ayrıldı. Peki Cemre Baysel'in sevgilisi kimdi? İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Baht Oyunu adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile iyi bir uyum yakalayan Cemre Baysel'in özel hayatı merak konusu olmuştu.

Güzel oyuncu, bir süredir meslektaşı Volkan Keskin ile aşk yaşıyordu.

AYRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Evlenmeleri beklenen Baysel ile Keskin'in ayrılığı şaşkınlık yarattı.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

2014 yılında 'Yeşil Deniz' adlı diziyle setlere adım atan güzel oyuncu, çevresinden aldığı motive edici mesajlar sonrası oyunculuk yapmaya karar vermiş. Baysel, 'İsimsizler', 'Elimi Bırakma', 'Ramo', 'Sol Yanım' ve 'Payitaht Abdülhamid' gibi dizilerde rol aldı. Cemre Baysel, bir süredir 'Baht Oyunu' adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin