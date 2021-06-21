Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı

Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in özel hayatı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, sevgilisinden ayrıldı. Peki Cemre Baysel'in sevgilisi kimdi? İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Baht Oyunu adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile iyi bir uyum yakalayan Cemre Baysel'in özel hayatı merak konusu olmuştu.

Güzel oyuncu, bir süredir meslektaşı Volkan Keskin ile aşk yaşıyordu.

AYRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Evlenmeleri beklenen Baysel ile Keskin'in ayrılığı şaşkınlık yarattı.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

2014 yılında 'Yeşil Deniz' adlı diziyle setlere adım atan güzel oyuncu, çevresinden aldığı motive edici mesajlar sonrası oyunculuk yapmaya karar vermiş. Baysel, 'İsimsizler', 'Elimi Bırakma', 'Ramo', 'Sol Yanım' ve 'Payitaht Abdülhamid' gibi dizilerde rol aldı. Cemre Baysel, bir süredir 'Baht Oyunu' adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşıyor.

Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı
Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı
Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı
Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Merve Dizdar Demet Özdemir Rafet El Roman
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baht Oyunu dizisinin yıldızı sevgilisinden ayrıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:12:01. #1.16#

title