Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de

16.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:13
Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Nepal'e geldi.

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Nepal'e geldi.

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife ve 15 kişilik ekibi, dün akşam saatlerinde Nepal'e geldi. Bahreyn Prensi el-Halife ve keşif ekibi, Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na (TIA) indikten sonra yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kurallar gereği otele yerleştirildi ve 7 günlük otel karantinasına alındı. Karantina süresi sona erdiğinde Prens ve ekibinin, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yola çıkması bekleniyor.

TIA çalışanları tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn Prensi el-Halife ile beraberindeki 12 Bahreyn vatandaşı ve 3 İngiliz vatandaşından oluşan keşif ekibi, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine çıkma girişiminde bulunacak" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de
Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de
Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de
Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de
Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de
Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:14:42. #1.16#
title