Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda bahçe temizliği yaparken kuyuya düşen İbrahim Kesebir (70), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda bahçe temizliği yaparken kuyuya düşen İbrahim Kesebir (70), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Hayat Caddesi No 56'da bahçesinde temizlik çalışması yapan İbrahim Kesebir, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kesebir'in yardım çağrısını duyan komşuları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kesebir, kuyudan çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesebir'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Antony Blinken İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Prens Harry Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçesini temizlerken kuyuya düştü, itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 20:49:48. #1.15#

title