Bahçesine giren eşeği keserle yaralayan kadın gözaltına alındı
Trabzon'da, bahçesine giren eşeği keserle yaralayan kadın gözaltına alındı .Keser darbeleriyle kuyruk bölgesinde yaralar oluşan eşek, veterinere götürülerek tedaviye alındı.
Trabzon'da, bahçesine girdiği iddiasıyla komşusunun eşeğini keserle yaralayan P.S., gözaltına alındı. P.S. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.
EŞEK TEDAVİYE ALINDI
Maçka ilçesi Haya yaylasında P.S., bahçesine giren komşusunun eşeğini keserle yaraladı. Eşeğin sahibinin şikayeti üzerine P.S. gözaltına aldı. Kadın hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Keser darbeleriyle kuyruk bölgesinde yaralar oluşan eşek, veterinere götürülerek tedaviye alındı. Hayvanseverler sosyal medyada eşeğin fotoğrafını paylaşarak olaya tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Ömür Gedik de tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kaydedildi.
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Onu yapan eşek ten daha beter eşek. Bu ne biçim insanlık,Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Buna benzer bir olay yıllar önce bizim başımıza geldi inegimiz komşunun bahçesine girmiş ineği alıp ağırlarina dolmuşlar dovmusler sopalar bizde ineği birgün boyunca aradık başka bir komşu haber verdi gittik aldık utanmaz hayvanın aklı yok dusunemiyor gel söyle zararın neyse karsilayalim hayvanı dövmek nedir.Allah hayvanlar benim dilsiz kulların der. Bazı akilsizlar hayvanlardan daha beter dusunemiyor aklı almıyor beyinsiz geri zekalılar.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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EŞEK DE ALLAHIN YARATTIĞI CANLILARDAN SENİ YARATTIĞI GİBİ. SENİN CANIN NASIL YANARSA O EŞEĞİNDE CANIDA BİR DARBE ALDIĞINDA YANAR. BİZ İNSANLAR BÜTÜN HAYVANLARI VE KUŞLARI KORUYALIM. SAHİP ÇIKALIM. ONLARA ZARAR VERMEYELİM. ZARAR VERENLERİ GÜZELCE UYARALIM.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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İnsan olduğunu unutmuş. İnsan olduğunu bilen insan korumasız masum hayvana işkence etmez. tatlı sözlerle hayvanı bahçesinden çıkarır. . yeter artık ya hayvanların sizin gibi vicdansızlardan çektikleri acılar. . . ALLAH aşkına bir durun artık. . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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İnsanlar neden bu kadar acımasız hayvanlara karşı????Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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ne ulke ya manyak deli sapik pislik ne ararsan var ulke degil manyaklar ulkesi sankiCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Eşek suçlu, eşek gözaltına alınmalıdır.Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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eşek davacı olmamış amaCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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Karşılıksız aşk!!!!Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır