Bahçesindeki İncir Ağacından Düşerek Öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde yaşayan Veli Doymaz (68), incir toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.
Bu sırada çatıdan destek alan Doymaz, bastığı yerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Doymaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.