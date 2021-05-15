Bahçeşehir Üniversitesi BAU Esports Wild Rift takımı için başvuruları başlattı

BAU Esports Wild Rift takımı için başvuruları açtı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin espor takımı olan BAU Esports ekibi, Riot Games'in mobil MOBA oyunu olan Wild Rift için takım seçmelerine başladı.

gidebileceğiniz Google Forms linkinde sizden istenen bilgileri doldurarak Wild Rift takımı için başvuru yapabilirsiniz.

*BAU Esports Wild Rift takımına sadece Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyan kişiler müracat edebilir.

Kaynak: Playerbros