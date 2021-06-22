Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencilerinden sağlık çalışanları için resim sergisi
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Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencilerinden sağlık çalışanları için resim sergisi

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencilerinden sağlık çalışanları için resim sergisi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencileri, sağlık çalışanları için "Sağlık çalışanlarımıza teşekkür" adlı bir resim sergisi hazırladı.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencileri, sağlık çalışanları için "Sağlık çalışanlarımıza teşekkür" adlı bir resim sergisi hazırladı.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüs Müdürü Emre Arslanbek, Özel Medova Hastanesi'ndeki resim sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim ve sağlık alanlarının, Kovid-19'dan en çok etkilenenler arasında olduğunu söyledi.

Öğrencileri her anlamda donanımlı yetiştirebilmek için uğraş verdiklerini ifade eden Arslanbek, çocukların sağlık çalışanları için yaptığı resim sergisine destek veren hastane yönetimine de teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Mine Karaman da zorlu salgın sürecinde öğrencilerin sağlık çalışanlarına karşı gösterdikleri ilgi ve kurdukları empati dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bahçeşehir Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Merve Gümüş ise öğrencilerin, sağlık çalışanlarını anlaması ve onlar için çevrim içi eğitimlerle resim yapmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Bahçeşehir Koleji'nin, "Nitelikli eğitim her çocuğun hakkıdır" felsefesiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye genelinde 63 ilde 140 kampüste eğitim verdiği bildirildi.

Açılışa Medova Hastanesi Genel Müdürü Serkan Demirel, hastane yönetimi ve çalışanları da katıldı.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencilerinden sağlık çalışanları için resim sergisi
Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencilerinden sağlık çalışanları için resim sergisi
Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü öğrencilerinden sağlık çalışanları için resim sergisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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