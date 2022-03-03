Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı - Haberler

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Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Demirören Haber Ajansı, Behçet Dalmaz - Güncel
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Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen heyalanda, düşen kayalar nedeniyle yol, 2 saat ulaşıma kapandı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen heyalanda, düşen kayalar nedeniyle yol, 2 saat ulaşıma kapandı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle büyük kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Bahçesaray ile Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapattı. Mahalle Muhtarı Eyüp Koşan ve halk olay yerine giderek durumu Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Başkan Arvas'ın talimatıyla bölgeye bir iş makinesi gönderildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.


Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Toprak Kayması, Güncel, Haberler

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