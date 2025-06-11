Bahçelievler SU kesintisi! 11 Haziran Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

Bahçelievler'de 11 Haziran tarihinde yaşanan su kesintisi, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bahçelievler su kesintisi nedeniyle birçok mahallede sular kesildi ve İSKİ'den gelen açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek?" sorusu gün boyu araştırılıyor.

BAHÇİEVLER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı: "Bahçelievler'de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar'da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler'de Fatih Mahallesi (bir kısmı)."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA