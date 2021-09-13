Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın - Haberler
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Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın -Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi Bahçelievler'de bulunan elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

-Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bahçelievler'de bulunan elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi. İçeri de bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bahçelievler Yenibosna' Merkez mahallesi sanayi caddesi'nde mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri de bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıktı. Alev alev yanan bina havadan drone ile görüntülendi.

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın
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