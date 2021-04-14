Bahçelievler Belediyesinden Logo Tasarım Yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelievler Belediyesinden Logo Tasarım Yarışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçelievler Belediyesinden Logo Tasarım Yarışması

Bahçelievler Belediyesi, Logo Tasarım Yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

Bahçelievler Belediyesi, Logo Tasarım Yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Birinciye 25 bin lira ödül verilecek yarışmaya başvurular 30 Nisan Cuma gününe kadar alınacak.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, Logo Tasarım Yarışması düzenleneceği açıklandı. Bahçelievler Belediyesinin internet sitesinden yayınlanan ayrıntılara göre; Logo Tasarım Yarışması'nda 1.'ye 25 bin lira, 2.'ye 15 bin lira, 3'ye ise 10 bin lira ödül verileceği açıkladı.

Yarışmanın jürisinde Mimar Dr. Sinan Genim, Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Öğretim üyesi Dr. Dide Akdağ Satır, Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Ana Sanat Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ülkü Gezer, Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Başkanı Öğretim Üyesi Emin Sansarcı ve Anar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Kemal Kaptaner bulunuyor.

Bahçelievler Belediyesinin internet sitesinde ayrıntıları yer alan yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan Cuma günü olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Palabıyık Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahçelievler Belediyesinden Logo Tasarım Yarışması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:08:29. #1.14#

title