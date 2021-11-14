Bahçelievler Belediyesi festivalde 15 bin kişiye çiğ köfte ikram etti

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği festivalde yaklaşık 15 bin kişiye çiğ köfte ikram edildi.

Çiğköfteciler Derneğinin (ÇİĞDER) iş birliğinde, belediye binasının yanında yapılan Bahçelievler Çiğ Köfte Festivali'ne çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini ilçe halkına sunmak için gerçekleştirilen etkinlikte türkücü Latif Doğan konser verdi. Sıra gecesi ekibince Adıyaman türkülerinin de seslendirildiği festivalde yaklaşık 15 bin kişiye çiğ köfte ikram edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, festivalde kendi yoğurduğu çiğ köfteyi vatandaşlara ikram etti.

"Türkiye bir mozaik"

Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amaçlarının geleneksel kültürü yaymak olduğunu söyledi.

Benzer etkinliklerin aralıklarla yapılacağını ifade eden Bahadır, "Buradaki amaç, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızın kültürlerini Bahçelievler'de de yaymak. Onların o güzel kültürlerini kaybetmemesini sağlamak. Amacımız bu. Türkiye bir mozaik. O mozaiği biz Bahçelievler'de yaşatmak istiyoruz." dedi.

Çiğ köfteden yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü maketinin de sergilendiği etkinlikte, "en güzel çiğ köfte yoğurma" ve "en fazla çiğ köfte yeme" yarışmaları da düzenlendi.