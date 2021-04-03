Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde MHP lideri Bahçeli'yi üzecek sonuç çıktı. Bahçeli'nin daha önce "ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketleri" diye eleştirdiği anket şirketlerinden Avrasya'nın araştırmasına göre AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olurken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı. Kapatılması ile gündemde olan HDP'nin ise baraj sınırında kaldığı görülüyor.