Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

Haberler.com - Haberler | Politika

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde MHP lideri Bahçeli'yi üzecek sonuç çıktı. Bahçeli'nin daha önce "ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketleri" diye eleştirdiği anket şirketlerinden Avrasya'nın araştırmasına göre AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olurken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı. Kapatılması ile gündemde olan HDP'nin ise baraj sınırında kaldığı görülüyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26-31 Mart arasında 2460 kişiyle yapılan anket 26 ilde yüz yüze mülakat yöntemi ile yapıldı.

Vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorusu sorulan ankette MHP lideri Bahçeli'yi kızdıracak sonuç çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olarak paylaşılırken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı.

HDP BARAJ SINIRINDA

Ankette kapatılması ile gündemde lan HDP'nin yüzde 9,7 oy aldığı görülüyor. Araştırmada 6. sırayı Gelecek Parti 3,1 oy oranı ile yer alırken DEVA Partisi'nin 2,9 oy aldığı görülüyor.

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

İlgili Haberler

Mert Armağan kimdir?
Mert Armağan kimdir?
Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı biyografisi!
Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı biyografisi!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Haydar Akar Cahit Özkan Özlem Zengin
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 00:40:05. #1.15#
title