Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

MHP TEŞKİLATLARI DA SEFERBER OLDU

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken MHP teşkilatları Müslüme'nin arama çalışmalarına katkı sunmak için harekete geçti.

TALİMAT BAHÇELİ'DEN GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de bulunan MHP teşkilatlarının, bölge halkı ve görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçildiğini belirtti.

EKİPLERİN HER TÜRLÜ İHTİYACI KARŞILANACAK

Arama çalışmalarına katılan bütün ekipler ve vatandaşların her türlü ihtiyacı Gülnar Belediyesi ve MHP teşkilatı tarafından karşılanacak

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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