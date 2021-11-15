Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti - Haberler
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Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

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Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme ortadan kayboldu. Konu Müge Anlı'da da gündeme geldi. Arama çalışmalarına, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları da katıldı

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken MHP teşkilatları Müslüme'nin arama çalışmalarına katkı sunmak için harekete geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de bulunan MHP teşkilatlarının, bölge halkı ve görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçildiğini belirtti.

Arama çalışmalarına katılan bütün ekipler ve vatandaşların her türlü ihtiyacı Gülnar Belediyesi ve MHP teşkilatı tarafından karşılanacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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