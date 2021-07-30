Bahçeli'den "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna yanıt
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Bahçeli'den "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna yanıt

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MHP lideri Devlet Bahçeli, verdiği bir röportajda "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusunu "Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar" şeklinde yanıtladı.

Partisinin yayın organı Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

CUMHUR İTTİFAKI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Bahçeli, röportajı yapan muhabirin "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna "Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil. Biz millet ne diyor ona bakarız. Türkiye'nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı e demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şekilde, doğru zamanlamayla durmaktır. Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan en küçük şüphem yoktur" yanıtını verdi.

"AYNI DÜŞÜNCE VE KARARLILIKTAYIZ"

Açıklamasının devamında 2023 hedeflerine de vurgu yapan Bahçeli, şöyle devam etti: "İttifakımız Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra İ'la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, Türk-İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türk milletini küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım kuracaktır. Böylesi bir vizyonun tarafları günlük siyasi çekilmelerle yüksek hedeflerini heba etmez, etmemelidir. Yola çıkarken ne dedik, 'gayret bizden, tevfik Allah'tandır.' Aynı düşünce ve kararlılıktayız."

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?' sorusuna yanıt

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