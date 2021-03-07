92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk

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Aydın'da 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesiyle ilgili MHP lideri Bahçeli, "Canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluk" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Samsun'da eski eşini acımasızca döven şahısla ilgili, "Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır" diyen Bahçeli, Aydın'da 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine de yorumda bulundu. Bahçeli, "Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

"HESABI SORULMALI"

Samsun'un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

92 YAŞINDAKİ KADININ ÖLDÜRÜLMESİ

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın'da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli'de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.

92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur.

"İNCELEMELER DERİNLEŞMELİ"

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur.

"PROVOKATÖRLER DEŞİFRE EDİLMELİ"

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir.

"KADIN CİANYETLERİNİ LANETLİYORUM"

Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum. Aydın'da katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Samsun'da menfur saldırıya uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."