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Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı, Ayhan Babat - Güncel
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Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü Şırnak'ın Uludere ilçesi ve köylerinde mart ayında yağan kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünü hatırlattı.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi ve köylerinde mart ayında yağan Kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünü hatırlattı.

Vatandaşlar baharı beklerken kışın geri geldiği Uludere ilçesinde yağan kar bazı köy yollarını da kapattı. Öğle saatlerine kadar yağan kar öğlenden sonrada hafif aralıklarla yağmaya devam etti. Ulaşıma kapanan köy yolları Uludere özel idare ekipleri tarafından açıldı. Yer yer 10 ile 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiledi.

Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

Baharı beklerken kış geri geldi, kent yeniden beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Güncel

Uludere, Şırnak, Mart, kar, Güncel, Haberler

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