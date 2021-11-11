Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan hayatı ve biyografisi! Bahar Korçan kaç yaşında, nereli?

Başarılı hayatı ile iz bırakan Bahar Korçan'ın hyatı araştırılıyor. İşte Bahar Korçan hakkında merak edilen Bahar Korçan kimdir, Bahar Korçan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

Başarılı isim, yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçildi.

Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2018'de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı