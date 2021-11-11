1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyuran ve günümüzde tanına bir isim olan Bahar Korçan hayatını kaybetti. Derin üzüntüye neden olan gelişme sonrası sosyal medyada Bahar Korçan hasatlığı nedir? Bahar Korçan ne kanseriydi neydi gibi konular araştırıldı.

BAHAR KORÇAN HASATLIĞI NEDİR?

57 yaşında vefat eden Bahar Korçan modacıydı. Bahar Korçan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bahar Korçan'a 2017 yılında Yumurtalık Kanseri teşhisi konulmuştu.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

Başarılı isim, yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçildi.

Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2018'de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı.

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