Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum şarkı sözleri! Bahar – Candan Erçetin şarkı sözleri nedir?
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Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum şarkı sözleri! Bahar – Candan Erçetin şarkı sözleri nedir?

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum şarkı sözleri! Bahar – Candan Erçetin şarkı sözleri nedir?
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Baharın gelmesiyle, kuşların uçması, çiçeklerin açması, sıcaklıkların artmasıyla birlikte dinlenen şarkılar da pozitif yönde insana mutluluk veriyor. Bunlardan bir tanesi ise Candan Erçetin'in Bahar adlı şarkısıdır. Genellikle ilkbaharda Instagramda paylaşılan şarkılar arasında en çok beğenileni. 'Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum.' Nakaratıyla akıllarda kalan Candan Erçetin'in Bahar şarkısı sözleri nedir? Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum şarkı sözleri! Bahar–Candan Erçetin şarkı sözleri!

Baharın gelmesiyle, kuşların uçması, çiçeklerin açması, sıcaklıkların artmasıyla birlikte dinlenen şarkılar da pozitif yönde insana mutluluk veriyor. Bunlardan bir tanesi ise Candan Erçetin'in Bahar adlı şarkısıdır. Genellikle ilkbaharda Instagramda paylaşılan şarkılar arasında en çok beğenileni. 'Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum.' Nakaratıyla akıllarda kalan Candan Erçetin'in Bahar şarkısı sözleri nedir? Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum şarkı sözleri! Bahar–Candan Erçetin şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

CANDAN ERÇETİN - BAHAR ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Sen bana müjde misin, umut musun sevgili?

Kim demiş; geçti mevsim, ufukta göründü kar

Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili

Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var

Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili

Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Sen bana vaat misin, lütuf musun sevgili?

Kim ne derse desin, al beni, sinene sar

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var

Yaşanmıs baharları unut gitsin sevgili

Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

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