Bahar Candan'dan canlı yayında ağızları açık bırakan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var - Haberler Magazin
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Bahar Candan'dan canlı yayında ağızları açık bırakan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, insanların 3. boyutta olduğunu ancak kendisinin 7. boyutta olduğunu belirterek sunucuya "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın sözleri karşısında şoke olan sunucu Gülşen Yüksel Salt arkasına dönüp bakarken konuk Yeliz Yeşilmen gülme krizine girdi.

TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konukları moda yarışmacılarıyla tanınan Bahar Candan ve Yeliz Yeşilmen oldu. Candan'ın canlı yayında anlattıkları sunucular şaşkına uğratırken Yeşilmen'i de kahkahaya boğdu.

Canlı yayında Dilan Çıtak Deniz'in gündem olan İngilizce videosu hakkında konuşan Candan, bir anda sunucuya dönerek "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın söylediği karşısına şaşkına dönen sunucu Gülşen Yüksel Salt ise bir anda arkasına dönerek rejiden kamera kayıtlarını kontrol etmesini söyledi.

Bahar Candan'dan canlı yayında ağızları açık bırakan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

Sözlerine devam eden Bahar Candan, "Arkanda uzaylı var gerçekten. Şimdi şu tarafa geçti. Şuan da onun kendini ifade etmesi için bir dili yok. 7. boyuttaki sinyaller bunlar.

Bahar Candan'dan canlı yayında ağızları açık bırakan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

Bahar Candan'ın sözleri karşısına kendisine hakim olmayan Yeliz Yeşilmen ise kahkahaya boğuldu. Yeşilmen'in tepkisine sessiz kalamayan Candan, "Siz 3. boyutta olduğunuz için kahkaha atmanız çok normal" diyerek gönderme yaptı.

Bahar Candan'dan canlı yayında ağızları açık bırakan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Bahar Candan'dan canlı yayında ağızları açık bırakan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var - Haberler Magazin
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