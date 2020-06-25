Bahadın'da geleneksel mezarlık temizleme etkinliği
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Bahadın'da geleneksel mezarlık temizleme etkinliği

Sorgun'un Bahadın beldesindeki mezarlık, imece usulüyle temizlendi.

Bahadın'da geleneksel mezarlık temizleme etkinliği
25.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:59

Sorgun'un Bahadın beldesindeki mezarlık, imece usulüyle temizlendi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde mezarlığını her yıl imece usulüyle temizlediklerini ve bunun bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Bir bir kentin temizliği kadar mezarlıklarının temizliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bozdemir, "Belediye personelimiz ve halkımızla her yıl olduğu gibi mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmasını yaptık. Her zaman olduğu gibi yine dayanışma içeresinde yapılan bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Bahadın halkının bu gibi konularda oldukça duyarlı olduğunu belirten Özdemir, "Evveli olmayanın ahiri olmaz imiş. Yapılan mezarlık temizliği bizlerden ecdadımıza karşı bir saygıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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