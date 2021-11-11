Bağlılık Hasan Filmi

Semih Kaplanoğlu, ‘Bağlılık’ üçlemesinin ikinci film inde, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikâyesiyle geliyor karşımıza.

Hasan ile eşi Emine’yi tanıdıkça, yıllar boyunca verdikleri zorlu hayat mücadelesi içinde, sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmediklerini görüyoruz. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor. Hayatını üstüne inşa ettiği değerler ve eylemleri arasındaki çelişkilerle yüzleşiyor.

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Senaryo: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Umut Karadağ, Filiz Bozok, Zeynep Kaçar

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Bağlılık Hasan

Yapımcı Firma: Sinehane

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 148 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 03.12.2021

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