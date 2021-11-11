Bağlılık Hasan Filmi
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Semih Kaplanoğlu, ‘Bağlılık’ üçlemesinin ikinci film inde, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikâyesiyle geliyor karşımıza.
Hasan ile eşi Emine’yi tanıdıkça, yıllar boyunca verdikleri zorlu hayat mücadelesi içinde, sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmediklerini görüyoruz. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor. Hayatını üstüne inşa ettiği değerler ve eylemleri arasındaki çelişkilerle yüzleşiyor.
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Senaryo: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Umut Karadağ, Filiz Bozok, Zeynep Kaçar
Filmin Türü: Dram
Orijinal Adı: Bağlılık Hasan
Yapımcı Firma: Sinehane
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 148 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 03.12.2021
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