Bağlar Belediyesi milli sporcularından "Evde kal" çağrısı Bağlar Belediyesi'nin milli karatecileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Bağlar Belediyesi'nin milli karatecileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Bağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları, gıda denetimleri ve sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri devam ediyor.

Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları Sena Kızılaslan, Zeynep Akçakmak ve İrem Nur Yazar "Evde kal, sağlıklı sal" sloganını sosyal medya üzerinden paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Karate milli takımı antrenörlerinden Mehmet Yazar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerinin önlemler konusunda büyük bir mücadele ortaya koyduğuna ve bu mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmayı hazırladıklarını söyledi.

Yazar, "Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden virüs salgını ülkemiz için milli mesele ve beka sorunu haline gelmiştir. Bizler de vatandaşlarımızı evde kalmaya teşvik etmek üzere evde kalınması için çağrıda bulunduk." dedi.

Kaynak: AA