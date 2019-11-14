Bağımsız Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi belli oldu

14.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:16

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu bünyesindeki Bağımsız Eğitim Sendikasının İzmir İl Temsilciliğine Mehmet Güleç getirildi.



Bağımsız Eğitim Sendikasının İzmir İl Temsilcisi belli oldu. Sendikanın temsilcisi eğitimci-yazar Mehmet Güleç oldu. Mehmet Güleç yaptığı açıklamada, "Bağımsız Eğitim Sendikası İzmir il Temsilciliğine getirildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Bağımsız Eğitim Sendikası İzmir İl Temsilciliği olarak sendikal mücadelemize azim ve kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu kutlu yolda bizimle birlikte yol alacak; özgür, kararlı ve cesur insanlarla siyasetten bağımsız kalarak sendikal mücadele vermek üzere teşkilatlanma çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA