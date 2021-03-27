Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti
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Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) düzenlediği 'Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları' adlı panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) düzenlediği 'Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları' adlı panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, 21. yüzyılın insana ve insanlığın geleceğine dair farklı seçenekler sunması ile bilişim çağına girdiğimizi belirterek "Tüm dünyada yapay zeka gibi konularla iç içe yaşanmaya başladı. Bunların etkisiyle yaşam şeklimizdeki değişiklikler sayesinde tek tuşla alışveriş kolaylığı beraberinde alış veriş bağımlılığı, hareketsiz yaşam ile yeme bağımlılığı, zamanı bir ekran karşısında geçirmeye bağlı internet bağımlılığı, oyun bağımlılıkları gibi pek çok davranışsal bağımlılıklar ile karşılaşıyoruz" dedi.

Teknoloji bağımlılığının nasıl geliştiği, belirtilerinin neler olduğu ve baş etme yolları hakkında bilgi veren Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Öner, bağımlılık döngüsü, bağımlılık etkileri, bağımlılık risk faktörleri, bağımlılıkla baş etme ve tedavi yollarını anlatarak konuşmasını tamamladı.

Panel, Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl moderatörlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Öner'in öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi. - AYDIN

Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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