Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

21.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:36
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

'ta başkent 'ta binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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