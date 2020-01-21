Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

21.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:36

Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.

Kaynak: DHA