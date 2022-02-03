BAĞCILAR'DA SAYAÇLARI ÇALINAN İŞ YERİNİ SU BASTI, BEYAZ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

Olay 1 Şubat günü saat 03.25 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dükkanın önündeki su sayaçlarının olduğu kutuyu fark eden iki kişi ellerindeki cisimle vura vura kırdıkları sayaçlardan ikisini alıp kaçtı. Kırılan sayaçlardan akan su, beyaz eşya ve elektronik malzemelerinin satıldığı dükkana akmaya başladı. Hırsızlığın haber verilmesi üzerine iş yeri sahipleri dükkana geldi. Esnaf, hem dükkanı basan suyu tahliye etmeye çalıştı hem de hırsızlık için polisi olay yerine çağırarak şikayetçi oldu.

"30 LİRAYA SATACAK DİYE BİZE VERDİĞİ ZARAR 5-6 BİN LİRA"Sayaçları çalınan esnaf Necati Timurtaş, "Elindeki cisimlerle vurup patlatıyorlar. Sayaaçları alıp, kaçıyorlar. Daha sonra su olduğu gibi içeriye akıyor. Yan komşunun dükkanı suyla dolmuş. Gece 03.00'te geldik. Sabaha kadar su attık. Polis çağırdık, tutanak tuttuk. Bir gecemizi harap ettiler. Ertesi gün de akşama kadar abonelikleri yap, saatleri getir taktır. İki tane su saatimi götürmüşler. Mahallede çoğaldılar, bizim karşımızdaki binadan da 7 tane saati götürmüşler. Onların da binanın altı ilaç deposu komple suyla dolmuş. Su basan dükkanında buzdolapları, klimalar hep suyun altında kaldı. İki saati 20-30 liraya satacak diye bize verdiği zarar 5-6 bin lira" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel