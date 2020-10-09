Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti
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Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti

09.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:07

İstanbul'da sokak ortasında kız arkadaşının ablasıyla tartışan bir maganda, tabancasıyla etrafa rastgele ateş etti. Mermilerden biri o sırada balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti. Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Bağcılar'da İddiaya göre kız arkadaşının evine gelen 29 yaşındaki Murat İ. sokakta kız arkadaşının ablası ile tartışmaya başladı. Murat İ'nin tartıştığı kadın iki sokak aşağıya kaçtı. Kaçan kadının peşinden giden Murat İ. çıkardığı tabanca ile duvara rastgele ateş etmeye başladı.

ÇAMAŞIR ASARKEN VURULDU

Bu sırada yanında bulunan arkadaşları da Murat İ'yi kolundan tutarak olay yerinden götürmeye çalıştı. Rastgele ateş etmeye devam eden Murat İ.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri 20 metre ileride balkonda çamaşır asan 37 yaşındaki Hatice Boğa'nın başına isabet etti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Başına isabet eden mermiyle olduğu yere düşen kadını çocukları fark etti. Çocukların çığlığı sonrası Hatice Boğa'yı balkonda kanlar içinde gören yakınları hemen ambulansı aradı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hatice Boğa'nın yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

"KAÇTILAR"

Olayın görgü tanığı Mikail Zengin, "3 kişilerdi bir abla ile tartışıyorlardı. Cebinden bir şey çıkarttı ben ilk önce çakı sandım. Silahı çekti 2-3 el duvara ateş etti. Yanındakiler de silah sıkmasın diye onu kolundan çekti. Onu çekerken mermi kadının kafasına isabet etti. Daha sonra kaçtılar." dedi.

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti
Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti
Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti
Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
PATOZ: hayret, ülkemizde hiç olmaz aslında böyle şeyler. çok şaşkınız. !!!
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HADEME-ÜL HARAMEYN: idam ve çok ağır cezaların gelmesi lazım
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KAĞAN: istanbulda silahla dolaşmak serbest mi?
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