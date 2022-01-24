Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Bağcılar'da karla kaplı yolda kayan 10 araç bir birine çarptı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bağcılar'da gece karla kaplı yolda araçlar bir anda kaymaya başladı. Kayan 10 araç bir birine çarparken yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Bağcılar, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title