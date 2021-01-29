Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada
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Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada

29.01.2021 21:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:02
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada

BAĞCILAR'dA bir kişi arkadaşları tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

BAĞCILAR'dA bir kişi arkadaşları tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişinin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Yaşanan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay 28 Ocak Perşembe gece saatlerinde İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Ceylan ve arkadaşları bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Yaşanan kavga sonrası bir kişi eline aldığı bıçak ile Murat Ceylan'a saldırdı. Gözüne, karın boşluğuna ve koluna aldığı bıçak darbesi sonrası Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Ceylan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. 

'BIÇAĞI GÖZÜNE SOKTU BIÇAK GÖZÜNDE KALDI'

Yaşanan bıçaklı kavga sonrası ilk olay yerine gelen Kerim Derebaş, yaşanan o anları anlatarak "Sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkıp bakmak zorunda kaldık. Yaralanan kişi bizim kendi arkadaşımız. Hakaret küfürler etmeye başladılar. İçerden ekmek bıçağı ile çıktı, Murat Ceylan bir omuzundan, bir göğsünden ve gözünden yaralandı. Bıçağı gözüne soktu bıçak gözünde kaldı. İlk ben yardıma koştum polisi ambulansı aradık. Kavganın sebebinin para yüzünden olduğunu duyduk. Vuran kişiyi biz tanımıyoruz ilk defa gördük. Babası ile bugün konuştum Murat Ceylan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrendik." dedi. Bıçaklı kavgaya karışan kişilerin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

(fotoğraf)

 


Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı, O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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