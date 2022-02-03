İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu - Haberler
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İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük meydana geldi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük meydana geldi.

Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak'ta bir binanın bahçesinde göçük oluşması nedeniyle bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bir süre sokakta bekledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bölgede inceleme yaparken, polis ekipleri de güvenlik çemberi oluşturdu.

Belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından iki binada yaşayan vatandaşların tahliye durumuna daha sonra karar verileceği öğrenildi.

Göçüğün yaşandığı 552. Sokak'ta 15 Aralık 2021 günü de kaldırımda çökme meydana gelmişti.

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Yıldıztepe, Bağcılar, İtfaiye, Polis, Güncel, Haber

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