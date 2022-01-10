BAĞCILAR'DA 15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BAĞCILAR'DA 15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da, üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar'da, üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi'nde bir depoda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştı. Polis, 781. Sokak'ta 4 katlı binanın altındaki imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin, hammaddelerini yurt dışından kaçak olarak getirdikleri cinsel içerikli ürünleri, sağlıksız koşullarda, depodaki makinelerle ürettikleri tespit edildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin kalp krizi ve yüksek tansiyona yol açıp ölümlere sebep olduğu değerlendiriliyor. Deponun kapısına iş ilanı asıldığı görüldü.

Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y.'nin işlemleri sürüyor.

BAĞCILAR'DA 15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

BAĞCILAR'DA 15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

BAĞCILAR'DA 15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

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