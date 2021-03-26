BAFTA oyun ödülleri sahiplerini buldu: 2020 yılının en iyi oyunları!
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BAFTA oyun ödülleri sahiplerini buldu: 2020 yılının en iyi oyunları!

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BAFTA oyun ödülleri sahiplerini buldu: 2020 yılının en iyi oyunları!

İşte yılın en iyi oyunları

Yaklaşık 70-75 yıldır sinema ve televizyon alanlarında organizasyonlar düzenleyen, ödüller dağıtan (British Academy of Film and Television Arts), 2004 yılından beri her yıl birçok kategoride en iyi oyunu ödüllendirme amacıyla 'BAFTA Game Awards' etkinliğini düzenliyor. Bu yıl 17. kez düzenlenen akademi ödüllerinin kazananları dün akşam belli oldu. İşte kategoriler ve kazananlar:

En iyi oyun: Hades/ Supergiant Games

En iyi multiplayer oyun:  Animal Crossing: New Horizons/ Nintendo EPD

Artistik başarı ödülü: Hades/ Supergiant Games

Ses kullanımı ödülü:  Ghost of Tsushima/ Sucker Punch Productions

En iyi İngiliz yapımı oyun:  Suckboy: A Big Adventure/ Sumo Digital

En iyi çıkış yapan oyun:  Carrion/ Phobia Game Studio

Gittikçe gelişen oyun: Sea of Thieves/ Rare LTD

En iyi aile oyunu: Suckboy: A Big Adventure/ Sumo Digital

En iyi oyun tasarımı:  Hades/ Supergiant Games

En iyi müzik: Marvel's Spiderman: Miles Morales/ Insomniac Games

En iyi hikaye anlatımı:  Hades/ Supergiant Games

Teknik başarı ödülü:  Dreams/ Media Molecule

En iyi performans: Laura Bailey — Abby/ The Last of US Part II

En iyi yardımcı performans: Logan Cunningham — Hades

BAFTA EE GAME OF THE YEAR: The Last of US Part II — Naughty Dog

BAFTA bu yıl,ortaklık yaptığı İngiltere'nin en büyük operatör şirketi Everyhting Everywhere (EE) sponsorluğunda halka açık oylama yapılarak belirlenen "EE Yılın En İyi Oyunu" dalında ödül verdi. 23 Şubat ile 23 Mart arasında yapılan oylamada yılın en iyi oyunu The Last Of US Part II seçildi.

Kategorilerin adaylarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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