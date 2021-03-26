BAFTA oyun ödülleri sahiplerini buldu: 2020 yılının en iyi oyunları!
İşte yılın en iyi oyunları
Yaklaşık 70-75 yıldır sinema ve televizyon alanlarında organizasyonlar düzenleyen, ödüller dağıtan (British Academy of Film and Television Arts), 2004 yılından beri her yıl birçok kategoride en iyi oyunu ödüllendirme amacıyla 'BAFTA Game Awards' etkinliğini düzenliyor. Bu yıl 17. kez düzenlenen akademi ödüllerinin kazananları dün akşam belli oldu. İşte kategoriler ve kazananlar:
En iyi oyun: Hades/ Supergiant Games
En iyi multiplayer oyun: Animal Crossing: New Horizons/ Nintendo EPD
Artistik başarı ödülü: Hades/ Supergiant Games
Ses kullanımı ödülü: Ghost of Tsushima/ Sucker Punch Productions
En iyi İngiliz yapımı oyun: Suckboy: A Big Adventure/ Sumo Digital
En iyi çıkış yapan oyun: Carrion/ Phobia Game Studio
Gittikçe gelişen oyun: Sea of Thieves/ Rare LTD
En iyi aile oyunu: Suckboy: A Big Adventure/ Sumo Digital
En iyi oyun tasarımı: Hades/ Supergiant Games
En iyi müzik: Marvel's Spiderman: Miles Morales/ Insomniac Games
En iyi hikaye anlatımı: Hades/ Supergiant Games
Teknik başarı ödülü: Dreams/ Media Molecule
En iyi performans: Laura Bailey — Abby/ The Last of US Part II
En iyi yardımcı performans: Logan Cunningham — Hades
BAFTA EE GAME OF THE YEAR: The Last of US Part II — Naughty Dog
BAFTA bu yıl,ortaklık yaptığı İngiltere'nin en büyük operatör şirketi Everyhting Everywhere (EE) sponsorluğunda halka açık oylama yapılarak belirlenen "EE Yılın En İyi Oyunu" dalında ödül verdi. 23 Şubat ile 23 Mart arasında yapılan oylamada yılın en iyi oyunu The Last Of US Part II seçildi.
Kategorilerin adaylarına ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros