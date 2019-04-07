Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Güven Tazeledi
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi.
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi.
Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta bulunan dernek binasında yapılan kongreye 128 üyenin 105'i katıldı. Seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Mümine Ersin, açık oylama sonucunda tekrar seçilerek güven tazeledi.
Yönetim kurulu ise Sebahattin Koçak, Bayram Önder, Hakan Keser, Nezahat Sezer, Halil Topal, Cemal Avcı ve Şadi Serbest'ten oluştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA