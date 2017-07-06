Bafra'da İşletme Fakültesinin Yer Zemin Etüdü Yapıldı

Bafra ilçesinde yapılacak Fevziye Arslan İşletme Fakültesinin yer zemin etüt çalışması gerçekleştirildi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ile işletme fakültesini yapacak hayırsever Arslan ailesi arasında protokol imzalanmasının ardından yer zemin etüdü yapıldı.



Kaymakam Ali Fuat Türkel, burada yaptığı açıklamada, nüfus bakımından değerlendirildiğinde Bafra'nın iller de dahil olmak üzere tüm kentler arasında Türkiye'de 53. sırada geldiğini söyledi.



Fevziye Arslan İşletme Fakültesinin turizm fakültesinin de bulunduğu bölgede yapıldığına dikkati çeken Türkel, ileride ziraat fakültesi ve yüksekokulların da getirilmesiyle alanda kampüs havası oluşacağını belirtti.



Belediye Başkanı Zihni Şahin de işletme fakültesini yapacak Arslan ailesine teşekkür etti.



Hayırsever Akif Arslan ise çok güzel duygular yaşadığını vurgulayarak, şu bilgileri aktardı:



"Allah herkese nasip etsin. Rahmetli babamın bu konuda çok isteği vardı, sağlığında yapamadım. Sonra bir gece rüyama girdi ve bizlere nasip oldu. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah utandırmasın, yüzümüzün akıyla yaptırıp bitirmeyi nasip etsin."