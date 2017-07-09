Bafra'da Ev Yangını

Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.



Çilhane Mahallesi, Battaloğlu Sokak'taki bir evde mutfaktaki ocaktan yangın çıktı. Alevlerden mutfaktaki balkona çıkarak kurtulmaya çalışan ev sahibi Adnan Yılmaz (72), çevreden yardım istedi.



Balkonda mahsur kalan Yılmaz'ı, itfaiye ekipleri merdivenle kendisine ulaşarak kurtardı.



Dumandan etkilenen Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyile kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde hasara yol açtı.